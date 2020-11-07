國內今新增1例本土登革熱病例，為桃園市龜山區龍華里40多歲女子，平時活動地以桃園市龜山區住家為主，初步研判為一起群聚事件，感染地為桃園市龜山區迴龍里。該群聚感染目前累計2名案例。

疾管署副署長莊人祥表示，這名女子近期無出國史，10月15日至20日間陸續出現發燒、手掌、腹部及四肢依序出現紅斑情形而數度就醫，因症狀相似，故安排至地方衛生所採檢，11月6日經檢驗結果呈現IgM、IgG抗體陽性而確診。

莊人祥表示，女子平時活動地以桃園市龜山區住家為主，居住地為龍華里，與2日公布的20多歲男子居住的迴龍里約隔1公里，但2人曾經活動的地方相聚不到50公尺，初步研判為一起群聚事件，感染地為桃園市龜山區迴龍里，待進一步調查以釐清感染源。

女子的3名家人均無症狀，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治工作，女子住家周圍的50-100公尺範圍都會清消，另也會與民眾衛教，並設置採血站擴大篩檢，社區監測將持續至11月26日。

國內今年截至目前累計70例登革熱本土病例，48例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、樹林區及中和區各1例)，22例居住桃園市(桃園區15例、龜山區5例、八德區及中壢區各1例)；另累計61例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署提醒民眾，近期北部地區降雨機會增加，目前仍為病媒蚊活躍期，務必加強「巡、倒、清、刷」，澈底落實戶內外環境整潔與積水容器清除，避免因形成孳生源，提高疫情風險；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。民眾一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

(中時 )