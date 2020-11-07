蘆洲在地盛事「2020新北市蘆洲神將文化祭」在今（7）天上午在新北市鷺江國小登場，由18尊神將帶領遶境隊伍自蘆洲區公所出發，進行祈福踩街嘉年華，新北市副市長吳明機除民眾一起合跳神將舞，最後還親自下場煮麵，與民眾一起體驗蘆洲美食。

吳明機上台時表示，2020新北市蘆洲神將文化祭以「蘆來神將 神采飛揚」為題，今年度特別首創神將舞蹈及主題曲「神踩飛舞」，結合神將的舞步及時下年輕人喜歡的音樂元素，創造出屬於蘆洲在地的「潮文化」。

活動現場有多種神將特色體驗攤位，包含神將體驗區、神將特色闖關活動兌換神將客製化頭巾與祈福平安餅乾等活動，帶領民眾親身參與活動，認識神將的歷史典故與習俗，不少民眾搶著和神將合拍；現場更是準備3,000份在地特色小吃切仔麵，由蘆洲在地店家現場製作最道地的蘆洲切仔麵，上百位民眾頂著30度的高溫，排隊也要吃上一口蘆洲美食。

新北市副市長吳明機下場煮麵給民眾品嘗蘆洲美食。（李俊淇攝）

除了千人踩街繞境外，另也安排100名民眾現場體驗由紫禁城博物館長王兩傳先生教學的神將臉譜DIY，藉由手作體驗讓民眾創作神將之美，現場的民眾配戴上自己的獨創神將臉譜後在活動活動現場繞行，許多到場參加的民眾都表示活動很有趣味性，紛紛拿起手機記錄這特別的一刻。

蘆洲區公所表示，藉由蘆洲神將文化祭的活動，吸引各地的民眾共同親身體驗蘆洲神將文化、感受蘆洲文化豐富之美，也能享受獨特道地美食，讓大家感受蘆洲的魅力與人文風光。

民眾搶著和神像合照。（李俊淇攝）

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