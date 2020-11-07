JYP旗下超人氣女子團體「TWICE」，日前帶著第二張正規專輯《Eyes Wide Open》回歸，主打歌走復古電音風的洗腦旋律，讓TWICE再度成為排行榜寵兒，如今成員們忙於各項演出與工作，不忘忙裡偷閒在社群跟粉絲分享空閒小時光，子瑜就在TWICE官方IG貼出跟娜璉的同框照，兩人美麗身影自不在話下，重點是下半身藏了大亮點，讓人直呼厲害。

TWICE成員最近行程滿檔，但貼心的她們，仍不忘跟粉絲保持互動，昨(11/7)子瑜就在官方IG貼出6張照片，照片中她與娜璉同樣穿著白色系迷你裙裝，娜連手上抱著成員Momo的愛犬「Boo」，趁空檔開心拍花絮照，笑得超甜。

子瑜跟娜璉同框，畫面可愛又性感，但最大亮點，是子瑜身下的「透明椅子」。(取材自TWICE IG)

欣賞兩人美麗臉龐與修長美腿之餘，再仔細看看照片，竟發現有怪異之處，子瑜端正靠牆坐在娜璉身旁，讓好夥伴靠著肩膀撒嬌，但她美臀底下卻是一片空白，子瑜隨照附文：「這透明椅子坐起來還不錯呢～～就差沒辦法坐太久有點可惜」，竟是一把「空氣椅子」，全靠身體核心支撐。

子瑜端正坐著「透明椅子」，不但姿態挺拔，甚至還能翹腳，臉上更是一派優雅，毫無破綻，充分展現多年練家子真功夫，核心肌群相當有力，讓粉絲好生佩服，直呼「好厲害」、「我以為真的坐在椅子上」、「子瑜知道透明椅子哪裡買嗎？我們也想買回家試試看」。

(中時新聞網)