台中捷運綠線2009年興建至今，經過漫長11年，市民都很期待。（盧金足攝）

「恭喜市民，台中終於有一條捷運將正式通車！」台中市長盧秀燕7日表示，昨天剛接獲交通部營運許可，市府將立即籌備試營運與完工通車典禮，試營運期間將提出免費搭乘計畫，讓民眾優先體驗大台中第一條捷運。

盧秀燕今日在出席台中市社區文化季五顏六色草地派對，對媒體詢問台中捷運綠線試營運時間與規畫時指出，台中捷運綠線2009年興建至今，經過漫長11年，市民都很期待。

當初她對台中市民許諾「完不了工的要完工！」，捷運一定要在年底前正式通車，當作給市民最好的新年禮物，現在已經做到了，終於實踐對市民的承諾。

台中市長盧秀燕說，捷運一定要在年底前正式通車，當作給市民最好的新年禮物，現在已經做到了，終於實踐對市民的承諾。（盧金足攝）

「捷運綠線票價起跳價20元，每兩公里增加5元，單程最多50元」，盧秀燕表示，票種包括「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」，敬老愛心卡也適用。

此外，6歲以下小朋友免費，針對6至12歲市民，近期將免費提供一張兒童卡，享半價優惠，票種很多，讓大家依個人需求使用。

台中市捷運蓋得很美，獲得初履勘委員肯定，昨天喜獲交通部營運許可，盧秀燕強調，市府將籌備試營運與完工通車典禮，試營運期間將提出免費搭乘計畫，讓民眾優先體驗大台中第一條捷運。

迎接捷運時代來臨，由於中捷綠線是桃園以南、高雄以北首條捷運，是否開放外縣市民眾免費試乘？盧秀燕說，初步構想主張全民都可免費試乘，藉此吸引各縣市民眾都到台中玩，細節將於下周開會討論，盡速向大家報告。

台中迎接捷運時代來臨，中捷綠線是桃園以南、高雄以北首條捷運。（盧金足攝）

(中時 )