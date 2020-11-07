美國第一女兒伊凡卡

儘管美國民主黨候選人拜登持續領先，現任總統川普連任的希望愈來愈小，但這位白宮主人仍態度強硬，堅決不認輸。

據CNN和《獨立報》（The Independent）報導，川普的幕僚正私下討論，要由誰來勸川普，告訴他已經輸了。而其中有些人考慮，要第一女兒伊凡卡和駙馬庫許納（Jared Kushner）出面。

MSNBC的白宮特派員婕克森（Hallie Jackson）說，接近白宮的消息人士告訴她，「沒人願意告訴李爾王（King Lear）真相」。《李爾王》是莎士比亞著名的悲劇之一，由於兩個大女兒阿諛奉承，結果下場悲慘。

隨著拜登獲得愈來愈多選票，消息人士透露，川普不太可能讓步，並始終堅稱，拜登「竊取了」這次大選。連剛傳出新冠肺炎確診的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等部分身邊親人顧問和幕僚都不敢告訴川普實情，反倒不斷附和他。

有些幕僚煩惱不已，甚至認為梅多斯在搧風點火。如今川普身邊的人正絞盡腦汁，想找可能和他溝通，讓他認清嚴酷現實的人。有人提起他的大女兒伊凡卡或女婿庫許納或許是適當人選，不過目前還不清楚，他們願不願意做這棘手的差事。

無論如何，川普周五沒公開現身，據說他整個早上都既火大又沮喪，一邊看著電視，一邊猛發牢騷說，都沒人在媒體上幫他說話。到了周五下午，川普發表聲明說，他打算繼續打法律戰，並強調這攸關的不是一次選舉，而是整個選舉流程的公平正直性。一名接近川普的消息人士說，他正在戰鬥模式中。

事實上，川普在整個選戰過程中，都不斷痛批，拜登是史上最爛的總統候選人，並說輸給他簡直就是恥辱。

(中時新聞網)