美國第一女兒伊凡卡

儘管美國民主黨候選人拜登持續領先，現任總統川普連任的希望愈來愈小，但這位白宮主人仍態度強硬，堅決不認輸。

據CNN和《獨立報》（The Independent）報導，川普的幕僚正私下討論，要由誰來勸川普，告訴他已經輸了。而其中有些人考慮，要第一女兒伊凡卡和駙馬庫許納（Jared Kushner）出面。

MSNBC的白宮特派員婕克森（Hallie Jackson）說，接近白宮的消息人士告訴她，「沒人願意告訴李爾王（King Lear）真相」。《李爾王》是莎士比亞著名的悲劇之一，由於兩個大女兒阿諛奉承，結果下場悲慘。

隨著拜登獲得愈來愈多選票，消息人士透露，川普不太可能讓步，並始終堅稱，拜登「竊取了」這次大選。連剛傳出新冠肺炎確診的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等部分身邊親人顧問和幕僚都不敢告訴川普實情，反倒不斷附和他。

有些幕僚煩惱不已，甚至認為梅多斯在搧風點火。如今川普身邊的人正絞盡腦汁，想找可能和他溝通，讓他認清嚴酷現實的人。有人提起他的大女兒伊凡卡或女婿庫許納或許是適當人選，不過目前還不清楚，他們願不願意做這棘手的差事。

無論如何，川普周五沒公開現身，據說他整個早上都既火大又沮喪，一邊看著電視，一邊猛發牢騷說，都沒人在媒體上幫他說話。到了周五下午，川普發表聲明說，他打算繼續打法律戰，並強調這攸關的不是一次選舉，而是整個選舉流程的公平正直性。一名接近川普的消息人士說，他正在戰鬥模式中。

事實上，川普在整個選戰過程中，都不斷痛批，拜登是史上最爛的總統候選人，並說輸給他簡直就是恥辱。

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文章來源：Trump has told people he has no plans to concede even if his path to victory is blocked
文章來源：Ivanka Trump and Jared Kushner being considered for an ‘intervention’ if president loses and refuses to leave White House

(中時新聞網)

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