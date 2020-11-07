新北市長侯友宜7日反酸，台北捷運前5年虧損得也非常嚴重，大眾運輸絕對不是只以營利為目的。（葉書宏攝）

雙北市環狀線經營權之權，台北市長柯文哲6日說，淡海輕軌就賠到不省人事，新北市若把環狀線收回去，10年就把資本額賠光。對此，新北市長侯友宜7日反酸，台北捷運前5年虧損得也非常嚴重，大眾運輸絕對不是只以營利為目的。

侯友宜說，謝謝柯市長的意見，記得台北捷運前5年虧損也非常嚴重，現在新北的環狀線委託台北捷運公司經營，也是虧損啊！所以大眾運輸絕對不是只以營利為目的，最主要的是讓市民能夠搭到一條便宜、快速又便捷的安全交通運輸，這才是最重要的。

此外，關於人力問題，侯友宜說，新北捷運公司不斷的在壯大自己的組織，也在經營上不斷累積往上走，相信新北捷運公司在人力、物力這幾年來非常有經驗，包括淡海輕軌，光去年一整年，營運人數就成長了41％，新北捷運公司絕對有能力來負起責任，尤其在新北境內的捷運理當新北自己要扛起責任來，這才是一個態度。

媒體進一步追問是否希望交通部長林佳龍介入協調，侯回應，謝謝大家都很關心新北的捷運系統，謝謝只要給關心、給支持，新北一定完全負起責任，讓新北的捷運更好；不管是交通部、台北市，包括新北市，大家都願意來建構起一個溝通的平台。

環狀線還新北柯稱10年賠光 侯反酸看看北捷前5年

(中時 )