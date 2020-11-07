之前曾被金管會列入檢討的UBI車險，金管會日前再度同意另一個UBI車險可以開賣，是產險業「業務試辦」的首例，這對產險業創新具重大意義。

金管會為鼓勵金融業者創新發展，遂制定相關規範，讓業者可申請創新業務試辦，因此，金管會日前已同意國泰產險、犯罪防治中心與南山產物共同合作的「自用車駕駛行為與動態定價大數據分析」計畫。

國泰產險表示，國泰產險運用科技力將駕駛行為融入保費計算，讓優良駕駛可以省車險保費。

國泰產險說，「自用汽車保險駕駛行為(UBI)附加條款」係運用保險科技「InsurTech趨勢」和「駕駛行為評級模型」技術，所推出的新一代商品，名為UBI(Usage-BasedInsurance）車險。其主要特色係依「駕駛行為」調整車險的保險費率，讓講究「安全駕駛」的駕駛人能享有保費的折扣，目前該車險已正式銷售，提供車主多一項的選擇。

國泰產險說，UBI車險之數據蒐集與計費方法，和過往車險截然不同，透過「車用GPS及APP」兩項工具結合，以GPS紀錄實際駕駛行為數據，並讓駕駛人可透過APP檢視自身行駛習慣，民眾投保後，如行駛距離達到最低里程規範，且少有超速、疲勞駕駛、急轉彎等現象，即有可能被評定為優良或傑出駕駛，試辦期間內，最高可減費達20％。

另外，國泰產險也表示，UBI車險的退費方式亦十分具有特色，採「年繳季退」之方式，每一季度皆會依據上季的駕駛紀錄評級，給予優良駕駛與傑出駕駛減免退費，盼透過每一季度的回饋機制，鼓勵消費者持續調整駕駛行為，達到提高駕駛安全意識和安全駕駛行為的效果。

(工商 )