受各方條件影響，近來學子報讀研究所意願降低，為強化招生，淡江大學管科所校友徐航健慨捐新台幣1.2億元，成立「有蓮獎學金」，並將於110學年度起頒發，未來6年的淡江大學新生，就有機會獲得20萬獎學金，境外生也開放申請。

淡江大學祕書長劉艾華表示，校友徐航健回饋母校不遺餘力，不只捐贈大筆金額做為獎學金，7年前便已捐贈新台幣1.2億元，並以其父徐守謙之名，捐贈淡江大學，興建「守謙國際會議中心」，「校友力量龐大，對學校的進步有很大的幫助」。

至於徐航健今年度再度捐贈新台幣1.2億元回饋母校，並作為學子獎學金使用，劉艾華則提到，經各方研議，決定以強化研究所招生與提升學術能量為主力，提供每年大學部20名、碩士班40名及博士班10名的名額；境外生方面，也提供碩士班9個及博士班6個名額，每人發放20萬元獎學金，希望能吸引具研究潛能的同學申請就讀淡江大學。此外，大學部境外生也將提供150個名額，每人發放2萬元獎學金，希望能協助海外學子在淡江的求學生活。

關於獎學金審查及發放方式，依據「淡江大學有蓮獎學金管理要點」載明，一般生經由系所初審、院級審查委員會複審、「有蓮獎學金」校級審查委員會核定得獎名單；境外生則經國際暨兩岸事務處初審、境外學生獎學金審查委員會複審、「有蓮獎學金」校級審查委員核定名單。得獎名單經淡江大學學生獎助學金委員會通過後，於入學後第1學期1次發放。

劉艾華提到，「有蓮獎學金」相關細節仍持續研議中，校方預計於18日正式公告。對於詳細的審查條件，屆時會有更詳細的規劃。

(旺報 )