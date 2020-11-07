網友分享冰炫風湯匙的「隱藏用法」表示，一邊用來沾醬、一邊用來吃冰，超爽的，結果店員一看急勸制止，那邊很髒。（圖／翻攝自Dcard）

生活智慧王是你？一名網友分享，朋友利用冰炫風湯匙上的凹洞，當作盛裝番茄醬的碟子，因此一邊用來沾醬，另一邊則用來吃冰，「冰薯雙吃」超有創意。影片曝光後，也引發網友討論，店員則跳出來勸告制止，那個洞是用來固定湯匙攪拌的，很髒！

網友在Dcard上分享「朋友想到冰旋風湯匙的正確用法」，只見影片中，原PO的朋友利用湯匙頂端的凹洞，將番茄醬擠到裡面，一邊用來當醬料碟子，可以用薯條沾取，另一邊則用來享用冰炫風，創意十足。

影片曝光後，讓網友笑歪直呼「麥當勞MVP」、「生活智慧王」；另也有人持不同意見，「這樣沾薯條還要對準洞口感覺超級不爽快，失敗」、「不要玩食物」、「其實沒有比較方便」。

創意作法也釣出麥當勞的店員表示，冰炫風湯匙上面的那個洞，是他們拿來固定湯匙攪拌用的，他記得那邊沒什麼在清理，畢竟沒人會拿固定的地方來吃。甚至還有網友指出，「我在做麥當勞時，除了垃圾間我覺得最髒的就是攪拌機...」。

後來，原PO也在留言處透露，朋友將番茄醬到進去之前，有特別先用衛生紙擦過一遍，而且「他今天還很開心，想必是沒拉肚子。」

(中時新聞網)