為強化校園安全維護，埔里分局長方秋梅率偵查隊及轄區派出所員警，前往轄內校園展開一連串的聯繫與宣導，有別以往透過行文方式邀請各校代表至分局召開「校園治安座談會」之方式，此次由分局主動出擊，分局長帶著重要幹部進入校園走動式宣導，將針對該分局轄區共37所各級學校前往宣導及檢視校園環境有無治安死角，一步一腳印全面加強校園周遭環境安全，確保校園絕對安全，防制不法犯罪發生。

埔里分局於6日在埔里鎮南光國小，埔里高工、國姓國小同步召開「強化維護校園安全工作」座談會，希冀能透過與學校老師和家長們的面對面互動即時回應校安需求，確實維護校園內外安全外，更希望透過老師、家長對孩童利用學校教育、家庭教育機會提醒宣導孩子們的防護觀念。在座談會中分局員警除了對老師及家長們宣導自我保護和安全觀念，例如人身安全、防詐觀念，預防落入危險情境外，更對於當陷入危險情境時如何安全逃離等，提供一些簡易的防身概念，座談會中互動相當熱絡，分局長方秋梅回應除了持續加強學生上放學交管與巡守安維、學生易聚集處所施檢，針對學校之建議事項應全力配合協助外，也要求勤區同仁主動與學校聯繫，交換校安訊息情資，另外對於學校中易成為治安死角的環境，分局也對校方善盡提醒與建議。

方秋梅表示，埔里分局已與各校建立通報合作平台，對於學校各項的反應竭盡所能快速回應處理，座談會持續召開以宣示警方維護校園安全之作法與決心，進而結合學校、警察、社區的力量，共同建構「健康安全」的學習環境。

(中時 )