「娃娃機」夾到的吹風機起火自燃，燒成一片漆黑，畫面駭人。（臉書社團《爆料公社二社》／蘇育宣翻攝）

娃娃機夾到的3C產品傳災情。一位網友在臉書發文警世，他表示日前在娃娃機中夾到一只吹風機，沒想到才使用第三次準備收起來時，整隻吹風機起火自燃，化為一片焦黑直接報廢。文發出後在網上掀起討論。

一位網友6日晚間在臉書社團《爆料公社二》PO出一張吹風機遭燒毀的照片，以「來路不明的吹風機真的不要用」為標題發文，內文中提到，他從娃娃機中夾到一只吹風機，昨晚第三次使用一會兒就收起來，沒想到吹風機卻突然起火自燃；原PO更表示雖發現的早，但救火過程中仍不小心被燙傷。

透過原PO所發出的照片可見，吹風機機體除了握把處仍安好外，在握把之上的風扇馬達及出風通道全都被火燒到認不出原型，變成焦黑的報廢物，畫面怵目驚心。原PO也在內文呼籲大家不要使用來路不明的吹風機，更向娃娃機台主喊話「不要擺這麼危險的東西給別人夾。」

貼文在網路上傳後，網友紛紛熱烈回應，「太可怕了」、「不管是娃娃機或者外面買的都要小心注意，尤其是吹風機這種發熱東西」、「誰敢用娃娃機裡面夾到的東西，佩服你的勇氣，送我我都不要！」；也有多位網友借文親曝類似經驗「之前用過藍牙耳機，充電充到最後整個熔掉」、「娃娃機都是爛東西～藍牙耳機一邊有一邊沒聲音」。

也有網友提醒原PO不要姑息賣家，「哪一台夾的？可以報警追源頭，保護其他夾客」、「請追源頭並報消保官，檢查他是否有進口檢驗證明，免得下一個人受害」。

而事實上，娃娃機近年在台灣各地掀起熱潮，不少人搶當台主自己調整機台爪力，並在機台中擺出不同以往的創意商品，例如：小家電、音響、耳機，甚至食物都相當常見，但法規對於機台內容物管制仍遊走在灰色地帶。

(中時新聞網)