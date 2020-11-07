交通部底下資金最豐沛的觀光發展基金，大多數收入來自於旅客出境時收取的機場服務費，但今年受新冠肺炎疫情影響，不只收入銳減，加上政府砸錢補助旅遊業，基金餘額從去年底的113.5億元，到今年剩1.76億元。據悉，觀光發展基金明年預估舉債59億元因應，是21年來首度舉債，後年起則要爭取國庫4年撥補回填140億元。

旅客出境繳納的500元機場服務費中，有一半會進到觀光發展基金，基金每年可進帳60多億元。也由於基金有錢，過去幾年的國旅補助，都是從裡面挖錢。

據悉，觀光發展基金近年因配合政策及受疫情影響，產生巨額支出，包括歷次國旅補助67億元、先墊付疫情紓困補助62億元、配合公共建設（全國各地風景區設施等）83.65億元，合計約213億元。

交通部官員指出，目前國境尚未解封，國際疫情仍嚴峻，機場服務費嚴重短收，保守估計未來5年均呈短絀，5年所需基金經費缺口約140億元。

官員透露，交通部將向府院爭取國庫撥補基金缺口，但2021年預算已經分配完，基金明年規劃先舉債59億元，2022年至2025年擇要爭取國庫撥補回填140億元，度過難關。

(中時 )