41歲吳姓男子不滿擔任保全遭開除，昨（6）晚8時許竟挾怨到泰山體育場隨機強擄在操場上玩耍的8歲男童，還動手毆呼男童巴掌，在場運動民眾驚見用手機錄下暴行畫面，衝上前制止報警處理，警方獲報趕到後立即將吳男上銬帶回偵辦，訊後依妨害自由及傷害罪移送法辦。

據了解，有暴力傾向的吳男從事保全業，因情緒控管不佳時有暴力傾向，月初因故與同事發生爭執，吳男竟失控拳毆同事導致同事受傷。事後保全公司知道，找來雙方了解狀況，確認是吳男情緒失控動手在先，昨天（6日）公告立即解雇吳男職務。

吳男得知消息後心情不佳，跑到泰山體育場操場散心，見到該名8歲男童玩得十分開心，讓吳男越看越不是滋味，竟動手拉住男童，當時附近民眾一開始還以為是爸爸教訓小朋友，但看狀況不太對勁，連忙上前關切，又見男童不斷哀嚎，民眾直覺有異，緊急呼叫其他民眾前來協助，更有人拿起手機錄影蒐證。

民眾邊錄邊指責吳男的惡行，吳男一氣之下，竟動手將男童重摔在地，接著順手一個巴掌，打在男童臉頰上，嚇得男童當場哇哇大哭，附近民眾驚見，連忙大喊「你幹甚麼！」接著衝上前將吳男團團圍住，將男童救下並報警尋求協助。

警方到場立即將吳男上銬帶回，並聯繫男童的家屬到場，吳男向警方供稱因為被解雇心情不好到體育場閒晃，見到無人看管的男童，才湧上怒氣準備抓男童到暗處教訓，警方訊後後依妨害自由、傷害罪將吳男移送法辦。

(中時 )