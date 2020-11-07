刑事局上月29日查獲10萬餘顆、史上最大的制式子彈走私案，發現業者以合法掩護非法，以進口霰彈名義夾藏其他子彈闖關，暴露出相關單位管制、查驗過程鬆散，疏於查緝走私子彈，造成不知有多少非法子彈已流入國內的嚴重問題。

基層員警透露，查緝子彈沒有績效更是「黑彈」氾濫的主因，因為上頭僅重視緝槍績效，所以警方經常查獲嫌犯持有改造手槍，發現卻附有制式子彈，但因為如果只查獲到子彈，不算任何績效，所以大家都懶得做白工、再向上追查子彈來源。

員警表示，改造子彈一顆約100多元，制式子彈一顆約2、300元，通常買槍都會附贈「土豆」，所以不可能有一顆1000元的行情。而國內只有軍方生產制式子彈，所以只要查獲非軍方的制式子彈，就一定是走私進口來台，但長久以來卻無人重視此問題，或深入追查黑彈的來源與管道。

警方此次破獲史上最大的子彈走私案，卻刻意按住不發布新聞，除了是要向上追查幕後有無主使者及其他共犯外，還安排下周再由行政院長蘇貞昌風光檢視成果，彰顯政府維護治安的成績，但若僅顧著大內宣，卻放任查緝黑彈的漏洞不補，難保下次不會再有「史上最大」的子彈走私案出現。

(中時 )