黃明志日前第四度與台北市政府觀光傳播局合作擔任代言人，共同推動台北市觀光，這次結合新歌〈你不認識我〉，在MV中將台北市17個場景，設計成最佳約會地標。有趣的是，MV結尾彩蛋超噴飯，黃明志誤泡別人的女友，結果被正牌男友抓包，上演「小王」情節。黃明志說：「誤把別人女友這個經驗是不可能有的，因為男生都會怕麻煩，除非真的是在不知情的情況下被欺騙了。在交往前一定會瞭解清楚對方是否單身，才進一步決定是否要追求對方。」

黃明志在MV裡化身時間管理大師，與女直播主組合「奇樂女孩」的10名女生談戀愛。影片一開始配合最近的台灣同志遊行，特地前往台北市政府前的彩虹步道拍攝，甚至拉隊到著名夜店、書局、飯店和夜市呈現這個美麗的城市，到處找適合的景點約會把妹。黃明志説：「到台北，除了美食和看美女之外，來台北一定要泡溫泉，尤其在冬天的時候真的很舒服。台北泡溫泉有分公共和帶朋友去的，尤其是情侶泡湯更是浪漫紓壓。」

該曲MV上架後立即獲得高點閱與粉絲大量的討論，黃明志感性表示：「台北真的是我第二個家鄉，是一個讓人努力打拚的地方，打拚的同時卻沒有多餘的麻煩來影響打拚，所以這個地方包含了乾淨，安全，便利，包容。打拚雖有壓力，但在打拚的過程中漸漸體會到台北的好。」

黃明志四度與北市觀光局合作。（亞洲通文創提供）

黃明志四度與北市觀光局合作。（亞洲通文創提供）

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