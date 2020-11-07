在沒有刻意減重的情況下，體重卻直直往下落時，小心！這可能是身體發出的警訊。若是又加上體溫經常升高，有躁熱感，心跳加速和手抖等症狀，很可能是罹患了甲狀腺機能亢進。通常甲狀腺亢進用藥物治療會有明顯的改善，但當藥物無法發揮效用去控制病情時，就需要考量放射碘治療或是透過外科手術將甲狀腺切除。

台北慈濟醫院一般外科主任賴介文指出，當甲狀腺發現惡性腫瘤時，由於會威脅生命，必須要考慮手術切除；而良性腫瘤雖然沒有致命危機，但若是腫瘤大到壓迫導致呼吸、吞嚥困難等情況時，也有必要透過手術來切除甲狀腺。至於要切除全部、還是部份，單側、還是雙側的甲狀腺，則需視患者的狀況和醫師評估來決定。

不論是傳統甲狀腺手術或是內視鏡手術，傷口其實都不會很大，現在比較新的內視鏡手術，可以從口腔或是腋下進入摘除甲狀腺，也有少部分是從耳朵後面，器械從這幾個部位進入，都能隱藏傷口，對於不想在脖子留下疤痕印記的人，就可以選擇內視鏡手術。

賴介文主任說明，雖然手術產生的傷口都不大，但比較令人擔心的是術後出血的問題，若傷口出血形成血腫而壓迫到氣管，恐導致呼吸困難而必須緊急處理，甚至僅50c.c.至100c.c.的出血量，就有可能影響患者呼吸進而造成生命危險，因此，控制術後的出血狀況就顯得相當重要。

術後出血的預防，除了外科醫師在手術中需確實做好止血的動作，現今亦有許多新式止血產品可選擇，將術後出血或血腫的可能降至最低。目前在控制術後出血狀況的選擇，可以在術中使用凝膠型或是貼片式的生物止血產品來減少術後出血相關併發症，而在內視鏡手術下，較適合使用凝膠型的組織膠作術中止血並減少術後血腫的發生機率。組織膠屬於生物製劑，其主要成分為人體內的纖維蛋白原及凝血酶，當2種成分聚合之後，會形成符合生理性並與人體自行形成相似的纖維蛋白凝塊，因此手術後可被人體自行吸收代謝，不造成人體負擔。

另外，賴介文醫師也提醒患者們，術後除了要注意出血併發症的問題之外，還要注意生活和飲食，在飲食方面要避免攝取刺激性的食物，例如辣椒、生薑、大蒜、韭菜等辛辣物，也可透過吃些冰冷流質食物來緩和不適感；生活作息方面，則要遵照醫囑，不熬夜、作息正常，才能儘早恢復健康的生活。

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(中時新聞網)