臺北市政府原住民族事務委員會今（109）年舉辦的第十一屆娜魯灣文化節系列活動「六族聯動．全原集合」臺北市原住民族運動會，11月7日上午8時30分在本市天母運動公園舉辦。臺北市市長柯文哲親自出席，共享這場原住民族運動盛宴。

北市娜魯灣文化節原住民運動會，「六族聯動．全原集合」。(北市政府原住民族事務委員會提供)

柯文哲指出，原住民族運動會是每年娜魯灣文化節系列活動中最大型的一場活動，每年吸引人潮高達3,000人之多，共有6大競賽項目與15項親子樂齡闖關遊戲，競賽獎金高達新臺幣19萬8,000元，來自全國各地不分族群的選手們，一同在此相互競技，為了爭取運動賽事的榮耀，彼此揮灑熱血青春的汗水。

北市娜魯灣文化節原住民運動會，「六族聯動．全原集合」。(北市政府原住民族事務委員會提供)

運動會除了設計六大傳統競賽項目與15項親子樂齡闖關遊戲外，周邊亦設有政令宣導與原民風味市集，包含各地原鄉農特產、原住民族文化創意手作、貼心的視障按摩、原住民族風味美食等30個攤位，在精彩賽事進行期間，提供所有選手、家屬還有市民朋友們一個遊憩與消費的場域。

北市娜魯灣文化節原住民運動會，「六族聯動．全原集合」。(北市政府原住民族事務委員會提供)

此外，今年度族群主題有賽夏族、邵族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、卡那卡那富族及拉阿魯哇族等六族之多，大多為市民朋友們平常較少接觸的族群，因此活動周邊特別精心設置六族文化介紹所，從族群分布、生活工藝、祭典儀式到社群組織等，不僅有傳統服飾的展示，也有多項傳統文物展出，可讓所有民眾大飽眼福。六族文化內涵也巧妙融合到15項親子樂齡闖關遊戲中，讓民眾在參與過程中，也能更加認識臺灣原住民族珍貴的族群文化。

(中時新聞網)