美國總統大選開票已經進入第四天，但許多搖擺州因為郵寄投票、通訊投票等問題，至今仍無法計算出最後的選舉結果，就有台灣網友在論壇上提出討論，指出比起擁有數百年歷史的美國選舉，只有近40年選舉經驗的台灣投、開票方式相對更加優秀，不僅在開票速度上快了許多，在嚴謹、可信度上也不容易出現爭議。

網友在文章中指出，美國這次通訊投票的問題讓川普非常不滿，而在開票過程確實也有讓人感到懷疑的地方，「總票數不到400萬票的地方，開票1%，單一候選人竟可以灌進10萬票」，不管是否真的有做票的嫌疑，這個狀況都非常匪夷所思；但比起美國的投、開票制度，台灣過去的經驗早就告訴我們，這是完全行不通的！

該網友指出，台灣不僅選舉時所有人都必須親自投票，開票時還公開一一唱票、計票，更開放民眾進場監票，若中間過程有任何可疑、出現錯誤的地方，那麼民眾就會立即通報到網路上，公信力十足，這也讓該網友讚嘆，台灣民主化經驗才幾十年，選舉卻是超先進，美國這種民主老前輩的選舉卻反而出現一大堆問題。

而通訊投票的問題也引發網友們的討論，就有網友指出這個方式非常容易出現作票的問題，而開票開了好幾天的狀況也讓人相當無法理解，2018年台北市長選舉時光因為邊開票邊投票、開票開到半夜，就引發許多爭議，而最後投票人口2百多萬的台北市僅以數千票的差距結束了選戰，也讓落敗的丁守中發起法律戰，打了整整一年多；而現在美國開票開了4天還沒有結果，許多擁有超過5、6百萬選民的關鍵搖擺州還僅以不到一萬票的差距進行拉鋸，「這些事若發生在台灣，民眾早就暴動了！」

(中時新聞網)