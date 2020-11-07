美總統大選開票進入最後關頭。 (合成圖／美聯社、路透)

美國大選開票戰況激烈，未來美中台關係發展引關注。中華亞太菁英交流協會今天公布最新民調，若民主黨拜登當選總統，有47.1％民眾認為中美關係會變好，52.8％認為台美關係會和過去4年一樣；半數民眾覺得未來台海局勢仍會維持現狀。

對此，台灣國家政策研究協會諮詢委員董立文表示，民調顯示，絕大多數台灣民眾認為拜登當選，台美關係變化不大，甚至會往好的方向前進，尤其國民黨支持者更是如此，顯見台灣對國際情勢看好。

董立文說，拜登與川普兩方對台與對中政策差異不大，若要觀察拜登主政下未來對台與對中發展，應和同屬民主黨的歐巴馬政府比較，他認為，拜登相較歐巴馬，應會更加抗中，且對台更加友善的趨勢也很清楚。

若拜登當選，美中關係有無可能和緩？金門大學國際暨大陸事務學系教授盧正鋒說，這將取決於中共總書記習近平，若中國大陸持續深化改革，變得比較符合西方民主價值，美中關係不至於回不去。

盧正鋒表示，歐巴馬時期建立多項溝通管道，川普時代也建立4個高級別對話，但在2019年完全沒有恢復，只留下經貿對話，現在需等待疫情控制後，中美有無可能進一步在氣候變遷、共同防疫上採取合作。他還說，大陸正在進行軍事現代化，有其方向與期程要達成，對台軍事威脅壓力仍會存在。

民調也顯示，關於兩岸情勢，近六成（58.9％）民眾認為兩岸局勢緊張應由中國大陸負責，其中，藍綠支持者有顯著差異，民進黨支持者有八成認為中國大陸要負責，國民黨支持者則覺得中國大陸、台灣、美國應負同等責任。

面對中共武嚇威脅態度，多數民眾（68.6％）認為應堅持台灣主體性，僅21.5％覺得該以小事大，做適度忍讓，其中，民進黨支持者高達八成六主張台灣主體性，國民黨支持者在兩者的支持比例差不多。

這份民調在11月5日與6日進行訪問，共成功訪問1077人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。

(中時 )