24歲長榮大學馬來西亞籍遇害女生父親在家鄉砂拉越州遭冒名借錢，他昨天透過律師葉海量澄清，他沒有財務上的困難，也未對外籌款，希望大馬和台灣的朋友不要上當。

葉海量說，受害鍾姓女學生父親的同學5日接到陌生電話，對方聲音虛弱的要他猜是誰。同學說出受害女生父親名字後，對方即回答就是鍾父，並聲稱遇到搶劫掉了手機，所以換了新手機號碼。

6日早上，詐騙者向鍾父同學表明急需馬幣3000令吉（約新台幣2萬2000元），承諾下午償還並簡訊銀行帳戶資料。鍾父同學心生懷疑，撥了鍾父原本的電話號碼，才知道差點受騙。

葉海量表示，若有必要他將代表正在居家隔離的受害父母到警局報案。

長榮大馬籍女大生於10月28日晚間從長榮大學校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生梁姓男子以繩索勒頸並強拉上車，死亡後遺體被棄置在高雄市阿蓮區一處山區。涉案梁嫌被逮捕，經橋頭地方法院裁押，目前收押在高雄第二監獄。

(中央社)