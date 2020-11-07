美國總統大選計票，戰況相當激烈，民主黨候選人拜登靠郵寄選票在賓州等多個搖擺州超車，他也已經發表全國演說，告訴美國民眾，他有信心將贏得這場大選。對此，前國防部長楊念祖6日在座談會中談到，美國大選不管誰當選，大部分時間會把心力投在美國內政，「台海緊張是否會有失控的現象，美國願意看到失控嗎？這不符合美國利益」。

據《中評社》報導，楊念祖出席「台灣新國際關係系列論壇─美國大選後的美中台局勢座談會﹞中時談到，這次美國大選後，川普主義不會消失，而川普到明年1月20日仍是總統，他是麻煩製造者、衝突煽動者、群眾分裂挑動者，會給美國帶來動盪不安。

楊念祖認為，接下來美國不管是誰當領導者，第一個重要工作會是會想辦法重新讓美國恢復元氣，所以會把大部分時間心力放在美國內政，沒有很多資源跟能量處理外部事務

楊念祖直言，過去一段時間台海周邊緊張，中台美主觀上不希望有軍事衝突，但客觀上都放任各取所需，三方面積極使用軍事手段來釋放對他們有利的政治訊息，都是走短線操作。但他也說，未來美國注意力只放國內時，誰有能力管控這部分？這是要注意的事情。

(中時新聞網)