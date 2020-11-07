「馬習會」今天滿五周年，中華亞太菁英交流協會今天發布最新民調，僅近三成民眾認同接受九二共識能換取兩岸永久和平。台灣國家政策研究協會諮詢委員董立文今天表示，中共在紀念馬習會上，多次談到統一、一國兩制等，顯然中共已清楚定義馬習會，呼籲國民黨應正面反駁，而非沉溺5年前的事情。

中華亞太菁英交流協會今天舉行「美國總統大選與兩岸關係發展」民調座談會，對於前總統馬英九在「馬習會」公開說「九二共識」是「一個中國原則達成的共識」說法，僅32.3％民眾認同；至於國民黨主張接受「九二共識」能換取兩岸永久和平，僅28.8％民眾同意。

台灣國家政策研究協會諮詢委員董立文指出，中共紀念馬習會，是想定位成中共中央中央總書記與台灣地區領導人的會面，但中央、地方在兩岸關係中是很敏感的名詞。

董立文表示，大陸國台辦主任劉結一在會中不斷談到促進祖國統一、中國統一是定案、和平統一是最佳方式、一國兩制是最佳方案，顯見中共已清楚定義馬習會，呼籲國民黨應正面反駁，而非沉溺於5年前的事情。

金門大學國際暨大陸事務學系教授盧政鋒則說，馬習會是5年前的事情，如今國民黨是在野，「馬英九舉行紀念研討會是否有其他想法，應該要說的更清楚」。

(中時 )