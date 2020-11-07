上海靜安區一名出身貧困家庭的20多歲石姓女子，在KTV舉行的慶生派對「裝闊」，當天一口氣喝掉上百瓶香檳與一瓶人頭馬「路易十三」名酒，一次大吃大喝下來，共花逾12萬人民幣（約52萬新台幣），結帳時卻耍賴付不出錢，其父只好把辛苦打工賺來的錢，全部拿出來付帳，石女最終被判處2年有期徒刑。

綜合陸媒報導，石女今年5月20日，邀請多位朋友到KTV為她提前慶生，當天一共點了150瓶香檳噴洒與一瓶人頭馬「路易十三」，這餐吃下來加上清潔費，共消費12萬1775人民幣，結帳時石女卻說身上沒這麼多錢，還拒付任何費用，遭店家報警處理。

警方調查發現，其實石媛的生日在8月份，但520當天她卻提前辦了狂歡派對，又因她是該間KTV的常客，店家才會提前幫她預定酒水。

據悉，石女目前沒有穩定的工作，父母也僅在上海打工賺錢，並非富家女，石父為了女兒不會被判重刑，只好把所有的積蓄都拿出來付帳。石女挨告後，被上海市靜安區人民檢察員，依詐騙罪提起公訴，判刑2年有期徒刑、緩刑2年，並處罰金5000人民幣（約2.1萬新台幣）。

(中時新聞網)