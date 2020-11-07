1名33歲的女電腦工程師，發現自己左眼微突，還經常感覺脹痛不適，以為是平時用眼過度，但好幾次到眼科看診，眼壓都正常找不出異狀，幾個月內束手無策。直到家人提醒她，平時睡覺打呼情況嚴重，於是決定前往耳鼻喉科檢查，經X光檢查和電腦斷層掃描後，確定為左側鼻竇發炎化膿且合併有睡眠呼吸中止症，最後透過鼻竇內視鏡手術合併上呼吸道重建術，才終於擺脫黑白人生、重拾色彩。

每個人都有4對鼻竇，分別是位於眼睛下方的下頷竇、眼睛和鼻子之間的篩竇、眼睛上方的額竇以及眼睛後方的蝶竇，這4對鼻竇的開口皆位於鼻內中鼻甲的上下區塊。收治該名病患的弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師及博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍醫師表示，當鼻竇發炎化膿、鼻部構造不佳，以致鼻竇無法打開通暢時，就會產生負壓，壓迫眼眶導致眼球脹痛外突，加上患者的左側鼻腔內的鼻中膈整個歪曲偏左，黏膜腫大並堵塞鼻道，造成鼻竇和呼吸道的問題，必須由從鼻部結構進行重建，才能根本改善。

先透過內視鏡利用特殊器械將篩竇打開，將積膿清除乾淨、解除篩竇負壓；由於鼻部呼吸道構造包括鼻中膈軟骨、硬骨和基座骨，都已歪曲必須重建，需將鼻中膈彎曲修正後重新縫合，然後針對下鼻甲和中鼻甲部位進行重建，將鼻道擴大。過程中採用高頻無線的電波刀，治療長期受壓迫腫脹的鼻黏膜，術後以特殊固定的泡綿紗布調整鼻部空間，留院3天，將紗布撤除後，於門診追蹤2周，直至鼻竇、鼻腔空間完全恢復暢通。

病患回饋術後紗布清除後，眼球脹痛感頓時減輕不少，睡眠品質獲得改善，睡覺時不再打呼，晨起不會感到口乾舌燥、頭脹或睡再多也睡不飽的狀態，原先不論跑步或重訓，都容易覺得喘或悶，術後因為夜晚睡得穩定、氧氣量充足，體內的二氧化碳不會累積過多，白天精神狀態佳，工作、生活都獲得正面改善，同時以電波刀治療控制鼻黏膜過敏神經及上呼吸道重建後，就連原本的過敏症狀也獲得改善。

睡眠呼吸中止症與呼吸道結構息息相關，許文龍指出，呼吸道分為鼻腔和口腔2大通道，空氣從鼻腔進入到達鼻咽部，再經過軟顎、懸壅垂、扁桃體的口腔呼吸道，接著經由氣管到肺部。若鼻腔或口腔呼吸道受到阻塞，就會形成打呼，醫師評估會藉由X光片、血液檢測、涵括觀察呼吸情況和腦部缺氧的睡眠檢測以及內視鏡檢測，找出病患個案不同問題，做出整合性的重建治療計畫。

許文龍提醒，打呼時呼吸停止就等於腦部缺氧，超過2分鐘就可能腦死，睡眠呼吸中止逾1分鐘就應積極治療，成人經過上呼吸道重建手術後，生活環境中也要避免接觸過敏原的刺激等，才能有效保持呼吸道的暢通，另外，小朋友6歲後經確診呼吸中止症，則建議盡快尋求專業醫師評估治療，以免影響學習狀況和日後成長發育。

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(中時新聞網)