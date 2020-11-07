外送餐點遇到什麼樣的奧客最母湯？一名女外送員分享，客人打錯送餐位置，他想說距離不遠就熱心幫忙送，怎知到了指定的摩鐵後，對方卻怎麼也不肯下來取餐，還喊著要送到樓上去，且一次比一次更大聲，她只好硬著頭皮上樓，但最可惡的是，原PO上樓後，客人竟丟出揉爛的百鈔就關上門，讓她「第一次委屈到噴淚。」

女外送員在臉書社團《UberEATS台灣》抱怨，剛剛遇到一位客人，送餐的地址打錯就算了，想說隔一條街而已，就熱心地幫忙送了。豈料，這位兩光的客人連名字也寫錯，傳送訊息給對方也遲遲沒收到回應。

該名外送員表示，無奈之下，只能打電話給客人，結果對方堅持不下來取餐，便一直在摩鐵的房門口大喊著「送上來」，還連續喊了6、7次，且越喊越大聲，最後她雖然很害怕，但也只好硬著頭皮走上去。

該名外送員透露，上去之後客人問了多少錢後，就將「揉爛的兩百塊」丟在門旁邊的小桌子上，將餐點拿走後，留下一句「找的錢放桌上」就把門關上，囂張的態度讓原PO忍不住委屈落淚。

貼文一出，引發網友討論，「我送汽車旅館，一定是先請門口櫃檯通知客人開門出來取餐，是非之地，要注意安全」、「這樣下次就知道只要地址不對就拒，別當好人」、「可以請入口服務人員來送進去代收錢」、「女生上去太危險了」、「給妳秀秀，這世界上什麼人都有」。

不少人建議原PO要先「保護自己」，「送進去太危險了，萬一被侵犯，妳無法呼救，下次請保護自己，送到門口就好！不出來拿，就回報當員工餐，女生一定要保護好自己，一單幾十塊錢，別拿身體冒險」、「下次記得這種地方別進去，安全最重要」。

(中時新聞網)