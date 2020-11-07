台北市長柯文哲7日為北市教育博覽會揭開序幕，並參觀各校師生共同製作的拯救鳥類大作戰、智慧跳舞機器人等特色攤位，柯說，教育局是市府局處中獲獎最多的單位，今年英國《經濟學人》雜誌，北市在教育項目中，獲得100分的滿分成績；連續2年亞太城市大獎，北市在教育類也是第1名；遠見、天下雜誌中，北市的教育也榮獲第一。

柯說，北市教育局繼續保持第1名領先的地位，今日選在108課綱實施一年後，舉辦教育博覽會，也希望讓大家更了解北市在108課綱及教育方面的努力，今天的主題區，包括教學特色展示區、斜槓主題發表區及產業協同合作區。

柯說，在教學特色區的國際教育部分，北市高中與加拿大、美國高中合作雙學程，透過視訊及暑期交換學生，讓他們能取得合作學校文憑，將來進入歐洲或美國大學就占有優勢。

在智慧教育部分，柯說，全市236個學校採校園光纖網路、Free–wifi無線網路環境，教室也設有寬頻網路連接埠，共有4000多個教室配有85吋螢幕，小學3年級以上學生有iPad可供使用。

柯說，教育是經濟弱勢者翻身的最後機會，如果因為數位落差，不能讓所有人使用網路，經濟弱勢者將失去競爭力，這就是所謂的網路人權，為此，北市府以2年時間、16億元經費，將校園網路建立起來。

柯說，然而光靠硬體是不夠的，北市也推動酷課雲計畫，將國小至高中的課程都拍攝成影片放在網路上，每個學生都可以使用行動裝置閱讀40萬冊的電子書，無論家中經濟能力如何，只要願意學習，都可以透過酷課雲取得所需的知識。

在實驗教育部分，他剛上任市長時，北市並沒有公辦的實驗教育學校，而現在由北市府公辦公營的實驗教育小學就有5所、實驗教育國中則有3所，未來希望逐步朝向占總體教育3至5％的目標邁進。

柯最後提到，自己從醫生到市長也是一種斜槓人生，推廣斜槓主題就是鼓勵學生能夠跨領域學習；台北不僅要增強自我能力，繼續保持在臺灣、亞洲居領先地位，更希望成為改變整個臺灣的領頭羊，透過北市的改變進而影響全台。

(中時 )