新竹縣政府為鼓勵公私立中小學學生及社會人士加強客語口說能力，去年舉辦第一屆「客語說故事比賽」，傳承客語及推廣客家文化，月前「義民故事客語講古比賽」也深獲好評，將擴大舉辦第二屆客語說故事比賽，本月13日報名截止，22日在六家國小舉進行比賽。

縣長楊文科上任後，一直將推廣客語列入施政重點，自己在各大活動及主管會報說客語，呼籲老中青幼學習客語講客家話，教育處對擴大舉辦第二屆客語說故事比賽，希望參賽者達到1百人以上。

教育處表示，今年比賽將以縣府93年出版的《客家傳說故事》31篇為範圍，實體書籍均有配發至各校，參賽者也可至教育處網站下載「109年客語說故事比賽」文稿。

比賽組別分為國小低年段學生組、國小高年段學生組、國中學生組、教師組、社會組，各組第一名可獲得獎金3000元或等值禮券和獎狀，獲獎者更加碼給指導老師「指導獎金」，希望籍此號召大小朋友一起來講客。

教育處希望縣內公私立學校學生、教師、社會組參賽人員，由學校統一填寫競賽單位報名表，社會組請填寫個人參賽報名表並檢附相關證明文件，可寄送或親送至六家國小教務處，報名詳情請上教育處網站查詢。

(中時 )