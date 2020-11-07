苗栗新竹賽夏族人河邊會議，族人隨意席地而坐參加會議。（謝明俊攝）

賽夏族人相信矮靈是從大東河谷溯溪到向天湖祭場參加矮靈季，所以必須事前在大東河接待矮靈，免得矮靈走錯方向。（謝明俊攝）

賽夏族矮靈季工作會議日前在向天湖祭屋旁舉行，包括參山處、縣政府、鄉公所、警察局、消防局都派人參加。（謝明俊攝）

許多年輕輩的賽夏族人特地帶著幼兒回鄉參加河邊會議及矮靈季。（謝明俊攝）

苗栗新竹賽夏族2年一度的矮靈季，7日舉行河邊會議，矮靈季對賽夏族人而言，就如同過年一般，河邊會議傳統上就是在南庄大橋下方大東河畔舉行，河邊會議有2種不同涵意，主要是迎接矮靈，以防矮靈找不到祭場的路，由此展開重要的矮靈季序幕。

賽夏族矮靈季，賽夏族語稱之為「巴斯達隘」每2年一次舉辦小型矮靈季，每隔10年舉辦大型矮靈季。根據負責主辦矮靈季的賽夏族長老朱仁貴指出，大小型矮靈季祭典時間都是3個晚上，祭場都在向天湖，祭典程序和內容都大同小異，明顯不同部份是大型矮靈季有立祭典旗桿，小型矮靈季則無。

矮靈季是在確定舉辦日期的結芒儀式那天就等於開始，約在一個月前，前面是籌備期，包括還有在向天湖祭屋旁舉行工作協調會議，今年矮靈季苗栗南庄向天湖是11月19至21日，新竹五峰則是20至22日，祭典首日，新竹五峰的賽夏族人都會齊聚向天湖來共襄盛舉，22日苗栗的賽夏族人都會轉往五峰鄉同歡，以示兩邊賽夏族人都是一家人。

7日上午，苗栗及新竹兩地的賽夏族長老及族人，都會群聚南庄大橋下方的大東河畔舉行河邊會議，這是矮靈季正式登場前的重要賽夏族人聚會，用意就是正式揭開矮靈季序幕。

矮靈季被賽夏族人視為過年，主要目的是在祭祀矮靈，以求得矮靈寬恕保佑賽夏族人平安，朱仁貴指出，賽夏族人相信矮靈參加祭典時，是沿著中港溪谷溯溪而上，到了南庄大橋前方的康濟吊橋時，剛好是南河及大東河的交叉河口，要到向天湖祭場需往大東河方向行走，矮靈會在河邊會議舉行的這個時間，沿溪上溯到向天湖，所以賽夏族人利用召開河邊會議的同時，要接待引領矮靈往大東河方向到向天湖祭場，不要走錯方向。

朱仁貴表示，河邊會議另一個涵意，是矮靈季既然被視為賽夏族人過年，也有除舊布新的意味，召集族人聚集在大東河畔，將過去2年中所有彼此間的恩恩怨怨在此全部講出來，利用全體賽夏族長老都在的機會，尋求公正裁決，河邊會議結束後，讓過去的不快隨著溪水流去忘記，會不得再提起舊有恩怨。

河邊會議7日上午9時許在南庄大橋下方大東河畔召開，包括南庄東河、蓬萊、獅潭百壽及新竹五峰等部落的賽夏族人都群聚河畔，約有2、3百人到場，有許多賽夏族年青輩都特別趕回來參加，許多多時不見的親朋好友都藉此機會寒喧問好，有漢人過年家族大團圓的味道。

苗栗新竹賽夏族矮靈祭河邊會議11月7日在南庄大橋下大東河畔舉行

苗栗新竹賽夏族矮靈祭河邊會議11月7日在南庄大橋下方大東河畔舉行

(中時 )