艦隊分署派新北艦赴馬祖海域，10月27日上午9時許協同馬祖海巡隊執行違法抽砂船取締行動。（艦隊分署提供／葉書宏連江傳真）

目前正值美國總統選舉開票之際，有網友6日下午再度在臉書張貼照片稱，馬祖海域再度出現逾50艘抽砂船，宛如又被圍島包圍。基層海巡人員相當無奈，由於大陸、馬祖相當近，採用6000公尺的禁限制水域範圍，「雖然非常近，但都在6000公尺外，想抓也無法可抓！」

10月25日台灣光復節，有馬祖民眾在臉書發布一段影片，至少超過50艘大陸籍抽砂船越界盜採海砂，網友看完後驚呼，「難道光復節，馬祖被包圍？」艦隊分屬當時調派2000噸新北艦前往支援，另外，調派500噸連江艦11月起進駐馬祖。

知名人士透露，有可能大陸目前正在興建大型工程，需要大量砂石填海等，只有10月28日兩岸共同執法那天，海面上乾乾淨淨，其他時間從馬祖往大陸海面看去永遠都是密密麻麻的抽砂船、運砂船，對方都在6000公尺外，想抓也無法可抓。

馬祖海巡隊表示，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第29條規定，馬祖地區採用的禁止水域及限制區域，由國防部公告，由於馬祖、大陸相當近，採用6000公尺的禁限制水域範圍。

民眾若搭乘飛機與交通船行經過南竿、莒光海域時，常常會被大批規模的抽砂船嚇到，這些抽砂船團基本上都是在禁止水域及限制區域外的航道上，因此在此範圍外滯留、航行、作業之船舶，非屬管轄水域。

馬祖海巡隊表示，雖仍會有零星的抽砂船跑進來，但海巡會搭配巡防區的雷達偵測，確保可疑船隻進入時能夠第一時間掌握，大部分的越界抽砂船馬上就被驅離出去，若發現可疑船舶可立刻撥打海巡118專線。

(中時 )