新竹縣有32所準公共幼兒園，教育部核定補助1千萬餘元經費，改善22所準公幼的廚房、廁所及遊樂場等硬體設施設備，而竹縣首座公設民營的嘉豐托嬰中心，招收40名未滿2歲嬰幼兒，12日報名登記截止，13日進行抽籤。

縣長楊文科表示，新竹縣在淨遷入人數、人口增加數及人口成長率都是全國最高，縣府為營造友善育兒環境，持續布建準公幼和非營利幼兒園，更希望私立托嬰中心加入準公共化政策，以降低家長育兒負擔。

目前有32所私幼加入準公共幼兒園，受惠幼兒有2025名。教育部這次補助1千萬餘元，改善22所準公幼廁所及廚房等環境，楊文科相信將能提升準公幼品質，使家長對平價優質的教保服務更有信心。

縣府教育處並積極擴大公共化教保服務，109學年度開辦嘉豐非營利幼兒園、文興非營利幼兒園及竹東非營利幼兒園，共提供768名額，減輕家長照顧幼兒負擔。

社會處長李國祿則表示，新竹縣私立托嬰中心共有57家，簽訂準公共化的有48家，每月收費1萬2千元，比一般私立托嬰中心1萬9千元便宜7千元，致招生都額滿必須抽籤。

縣內首座的公設民營嘉豐托嬰中心，是委託台灣幼兒早期教育協會承攬經營，場地在嘉豐非營利幼兒園內，將招生40名幼童，按年齡級距分寶貝班10名、學步班15名及學前班15名。

李國祿指出，家長可按所得條件，申請中央未滿2歲準公共化托育費用3千元到7千元不等補助，需在12日完成報名，13日進行抽籤後，12月1日正式收托。

(中時 )