台中市府警察局第六分局結合國際蘭馨交流協會，舉辦反毒、反家暴、反性侵、反虐童、反霸凌、制止人口販賣等踩街活動，與會者手舉標語牌，高喊口號「113一通，家暴無蹤」，號召500人參加，提升婦幼自我保護意識，在居住環境熱心當「雞婆」，多一點關心，少一點傷心，防止悲劇發生。

台中市府警察局第六分局長盧廷彰表示，藉由辦理反家暴、反性侵、反毒等宣導，提升婦幼自我保護意識，希望能避免悲劇發生，該分局加強轄內國中小、高中及大專院校的校園周邊安全維護，保護人民安全並提升台中市治安滿意度。

蘭馨協會是聯合國公認的非政府組織，分布全球132個國家，世界總會成立於1921年，秉持「以女人幫助女人與女孩」為創會宗旨。台中市警察局六分局為提升婦幼自我保護意識，結合國際蘭馨協會辦理預防犯罪宣導，喚起民眾警覺性，建立「113就是一支電話、一個窗口、三種服務（家庭暴力、兒童保護、性侵害）」觀念。

活動除發放文宣、有獎徵答還有拼圖闖關遊戲，現場姊妹熱情高昂，場面熱鬧非凡，吸引民眾參與，警第六分局提供洗衣袋、菜瓜布、LED露營燈，作為闖關成功的獎品。

(中時 )