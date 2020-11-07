為帶動基層棒球發展，味全龍隊今（7）日派出海歸派強投王維中到頂新和德文教基金會舉辦的「接棒未來球技訓練營」指導球技，數百位小球員看到曾登上大聯盟的球星都興奮不已！

基金會今明兩天舉辦第2屆「接棒未來球技訓練營」，邀請今年龍隊選秀首輪球星王維中、廖任磊等8位球員、教練到場，球員們分6組分別擔任遊戲關卡的關主，與小球員互動。

基金會去年邀請600名師生參與，今年擴大至36校、約900位小球員參加。第2屆訓練營今天在雲林縣斗六棒球場開幕，先由甫拿下全國女子棒球錦標賽冠軍的「接棒未來女棒隊」帶領小球員熱身，接著課程共分6關，由龍隊成員指導，涵蓋打擊、內外野守備、跑壘、熱身、及運動傷害防護等技術，以趣味競賽方式讓小球員在課程中獲取豐富棒球知識。

第2屆「接棒未來球技訓練營」開幕儀式。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

雲林縣教育處邱孝文處長表示：「非常感謝頂新和德文教基金會在雲林縣舉辦兩天的接棒未來球技訓練營，這次邀請將近900位小朋友舉行這項活動，期許未來雲林縣的棒球從基層開始一步步向上連結，更希望未來能讓雲林縣的棒球熱度再創高峰，產出更多人才為國效力。」

基金會副執行長蕭巧怡表示:「頂新和德文教基金會魏創辦人非常關心基層棒球的發展，我們從2016年就開始基層學校球衣、球具的捐贈，甚至還有交通車，希望能幫助國內的棒球小將在資源不虞匱乏的情況下安心打球。」

她又說，「基金會推出一系列專案包含「追夢工程」，這次接棒未來活動特別邀請「龍狀元」王維中，希望小朋友在接觸職棒的技術後球技更加精進，並將這樣的技巧帶回學校的練習，陪伴他們追求棒球夢。」

台中市自由國小陳比令小球員說：「去年參加首屆棒球營後，在打擊方面學到很多，以前在場上經常揮不到球，現在這種情況變少了。很謝謝味全龍大哥哥們的指導，也感謝基金會魏爺爺對自由國小長期的照顧！」

至於王維中在指導小球員後則表示：「這是一個很有意義的活動，能將自己過去所學的東西回饋給小球員，希望大家在活動中都能玩得開心，同時也在球技上有所進步和成長。」

(中時 )