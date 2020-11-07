場外的主場神預測活動吸引不少球迷熱情參加。(黃及人攝)

儘管過往在台北和平館舉辦過不少籃球賽事，這次富邦金星勇士籃球邀請賽卻不太一樣，除了進場管制嚴格的防疫措施，一進入場內就可看到不少有趣的活動攤位，可是更不容錯過的，還是位在2樓的美食區，也讓許多觀眾駐足購買。

以往SBL或瓊斯盃舉辦期間，台北和平館幾乎都禁止飲食，所以根本不可能看到美食區，場內通常連要吃個東西都要偷偷摸摸，事實上，和平館可以開放飲食的，只是需要繳交每日清潔規費，接下來看P＋聯盟富邦主場就可安心地吃。

這次富邦金星盃雖然只是熱身賽性質，主辦單位仍在二樓左右兩側準備包含SOMA、永心鳳茶、Port23、万茶川、紅玉滿赤心雞蛋糕、玖牛餓虎、愛爾蘭瘋薯、CHINITAS等飲食攤位，就是要帶給進場觀眾更多不同的用餐選擇。

場外活動包含勇士出任務、LINE NOW、主場神預測等等，就是想要帶給觀眾不同的觀賽體驗，或許身為台灣唯一的職業聯盟，P＋聯盟確實想要給予球迷不同於SBL的看球感受，就以先前新竹熱身賽與今天的富邦金星盃，P＋聯盟已經完勝了。

(中時 )