美國總統川普大選落敗，台灣「川粉」激動不已湧進AIT臉書發文謾罵。外交部今天表示，留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在於利用美國國內選舉來製造台美間的矛盾或國內的混亂。未來也將就此事與AIT保持密切溝通，確保上述情形不影響台美關係以及兩國政府間的密切合作。

外交部強調已與AIT聯繫，針對網民留言攻擊情形進行了解，並向AIT表示，若有必要願意提供相關協助。

外交部譴責部分惡意網民及特定政治人物利用美國的國內選舉來離間、破壞台美關係的行為。未來也將就此事與AIT保持密切溝通，確保上述情形不影響台美關係以及兩國政府間的密切合作。據外交部了解，留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在於利用美國國內選舉來製造台美間的矛盾或國內的混亂。

外交部呼籲，國內民眾普遍關注本次美國總統大選結果，但務必理性、冷靜看待美國的民主選舉，並對台美關係保持信心，勿對特定粉絲專頁進行非理性留言攻擊，也勿被相關錯誤訊息所誤導。

外交部更要呼籲國內政治人物，停止利用尚在進行中的國外選舉進行國內的政治操作，甚至將AIT臉書網頁「被岀征」做惡意連結，只為將政府貼上「押寶」的錯誤標籤。政府已多次說明，台灣政府與美國朝野皆有平衡交往的傳統與事實，「押寶說」、「選邊站」為錯誤說法。

外交部再次重申，政府對美國大選沒有「押寶」，與民主、共和兩黨皆關係良好，無論哪一黨執政或誰擔任總統，外交部有信心確保台美關係穩定發展。

(中時 )