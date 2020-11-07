閃電颱風已於今天下午2點減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局預計於下午2時30分解除閃電颱風海上颱風警報。

中央氣象局預報指出，今天白天受到颱風外圍環流影響，中南部地區及澎湖有短暫陣雨，澎湖容易有局部大雨發生，而其他地區上午大多為多雲，但下午起東北風增強，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，北部山區易有熱對流發展有局部短暫陣雨，北部山區及基隆北海岸下午至晚上有局部大雨發生的機率，晚上中南部地區轉為多雲的天氣。

(中時 )