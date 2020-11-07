閃電颱風減弱為熱低壓 氣象局解除海警 14:242020/11/07 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 閃電颱風已於今天下午2點減弱為熱帶性低氣壓。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 閃電颱風已於今天下午2點減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局預計於下午2時30分解除閃電颱風海上颱風警報。 中央氣象局預報指出，今天白天受到颱風外圍環流影響，中南部地區及澎湖有短暫陣雨，澎湖容易有局部大雨發生，而其他地區上午大多為多雲，但下午起東北風增強，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，北部山區易有熱對流發展有局部短暫陣雨，北部山區及基隆北海岸下午至晚上有局部大雨發生的機率，晚上中南部地區轉為多雲的天氣。 (中時 ) #颱風 #地區 #閃電 #陣雨 #北部 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 綠名嘴稱出征AIT都韓粉、柯粉 林佳新：嗑了啥才能這麼鏘？ - 生活 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 - 生活 獨家》助碗粿女孩一臂之力 顏清標霸氣下單還到斗南取貨 - 生活 夜市一塊牛排藏洋蔥 孝子「送愛」盼迴向癌母 - 生活 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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