「馬習會」今天滿五周年，中共與馬辦都舉辦研討會紀念。圖為2015年11月7日舉行的「馬習會」。（本報資料照）

「馬習會」今天滿五周年，中共與馬辦都舉辦研討會紀念，民進黨則說，「馬習會」是國民黨單方面押寶中國，還酸前總統馬英九妄想「馬習二會」。對此，國民黨強調，除了肯定「馬習會」的歷史意義，也認為台海兩岸官方可以從中獲得啟發，藉此重新審視既有的政策，成為改善兩岸關係的契機。

國民黨表示，「馬習會」不是歷史的偶然，而是兩岸雙方歷經7年多來共同努力、累積了足夠的政治互信後，才得以實現的成果。

國民黨強調，「馬習會」不只完成了兩岸領導人的歷史性會面、重申兩岸在1992年起以求同存異開展對話的政治基礎，而且還建立起雙方領導人對等尊嚴、當面對話的新模式，以及和平解決爭端的機制。

國民黨指出，這些都是「馬習會」留下的政治資產，值得兩岸官民共同珍視，而國民黨也將秉持當年促成「馬習會」的智慧和精神，繼續推動兩岸交流、促進兩岸和平。

話鋒一轉，國民黨說，過去4年多來，兩岸未能維持「馬習會」的和平解決爭端模式，殊為可惜；呼籲雙方的執政者能以史為鑑，盱衡當前全球政經形勢，以及可能的亞太區域變遷，以民為先、以和為本，就雙方各自的基本法律中找出重新協商的空間，為兩岸關係尋覓出穩定的方向。

(中時 )