蔡英文總統今透過社群網路串連網友力挺國片，總統府發言人張惇涵表示，總統今天透過社群，發布一連串推廣台灣電影的活動，除了預告即將在11月21日登場的第57屆金馬獎，也透過推特向外國朋友推薦，並號召台灣網友把握機會進戲院支持國片。

總統臉書發文表示，今年金馬獎有許多優秀的台灣電影入圍，並稱讚台灣電影的優異表現，表達對國片的支持，貼文附圖呈現四部現正熱映中的國片海報，包括「無聲」、「親愛的房客」、「孤味」和「刻在你心底的名字」。

張惇涵指出，疫情重創全球文化產業，而台灣因防疫有成，民眾仍可維持正常生活並進戲院看電影。今年台灣多部國片票房突破千萬，堪稱「國片大爆發」。

他說，今年9月時，金馬獎曾發起「TAKE ONE群眾素材募集計畫」，邀請大家投稿2020的日常畫面，當時總統就曾在臉書上分享自己的投稿，鼓勵網友響應。

他表示，在總統的推特部分，則用日文分享了第33屆東京影展的網站連結，並邀請日本朋友前往觀賞今年參展的四部台灣電影，分別是「腿」、「惡之畫」、「孤味」、「同愛一家」，也希望外國朋友可以透過這些影片更認識台灣。

總統臉書強調，入圍金馬獎很不容易，給予電影人肯定，同時也證明在疫情期間，台灣仍保有豐沛的創作能量。

張惇涵說，除了臉書及推特外，總統的IG限時動態也發起「2020國片賓果」的互動活動，放上今年入圍金馬獎的台灣電影長片，邀請網友截圖後圈出自己想看哪幾部國片，分享在自己的限時動態上並標記總統。透過簡單的互動活動，藉由網友的各自擴散，鼓勵更多人進影廳，支持台灣國片。

張惇涵表示，總統也透過IG限時動態開放問答，今年因為疫情的關係，全球的文化產業工作者也受到打擊，以「想對電影工作者說的話」為題目，歡迎網友投稿。希望受到疫情影響的電影工作者，能夠得到更多的鼓勵，並感謝他們對台灣娛樂產業的付出。

(中時 )