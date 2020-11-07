五龍國小百年校慶，美感科技藝術牆首度亮相。（羅浚濱攝）

五龍國小百年校慶，祥儀企業蔡逢春董事長贊助機器人供民眾體驗操作。（羅浚濱攝）

新竹縣芎林鄉五龍國小7日舉辦100週年校慶運動會，在五龍國小和富興國小合力表演「祥龍獻瑞」，北埔國中舞獅表演祝賀後，由縣長楊文科等人為百週年紀念石碑及美感科技藝術牆揭牌，也象徵學校以「美感」和「科技」做為發展願景。

楊文科深信五龍國小有校長廖志崑領導、歷屆校友們及全體師生齊心發揮眾智之下，學童將擁有「五龍五藝」的學習優勢，並具備AI科技的學習競爭力，百年校慶深具傳承及科技創新發展意義。

廖志崑表示，五龍國小是小而美的學校，這五年來致力「美感」及「科技」教育，雙主軸發展之下才有今天的成果。他不忘提醒來賓五龍國小值得停留，慢慢欣賞，因為每一個角落都有孩子的作品。

首度亮象的美感科技藝術牆，是李純琪老師指導學生完成，師生們運用藝文融入課程實施馬賽克拼貼合作，牆面大大的四個字「學美思慧」，以人文的核心價值，結合科技元素的藝術牆為羽翼，締造教育世紀新里程。

另外，五龍國小有不少傑出校友，如祥儀企業蔡逢春董事長，為祝賀母校五龍國小百年校慶，4月間已捐贈121套「Cagebot科技寶智能機器人教具」，給五龍國小等9所中小學，培養學生AI科技教育。

蔡逢春董事長7日也特別捐贈母校41部科技寶P5自走車、科技寶動力自走車，並贊助機器人移動教室及大型機器人，現場還有贊助機器人供民眾體驗操作。

(中時 )