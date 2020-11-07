中信兄弟在台灣大賽取得3勝2敗優勢，G6回到洲際主場迎戰統一獅，在關鍵封王戰打線做出異動，生涯尚未對獅隊先發洋投猛威爾敲安的陳子豪退出先發，由傷癒歸隊的張志豪頂替先發第二棒，此外將狀況好的打者往前排，期待今日能拿下暌違10年的總冠軍。

賽前兄弟總教練丘昌榮透露，此戰打線做出異動，主要是陳子豪換成張志豪，先前張志豪因斜腹肌拉傷，前4戰僅代打、代守，今日則是回歸先發陣容，「其實在台南那2場比賽志豪都有賽前練習，揮擊時都沒有疼痛感了。」

陳子豪例行賽對猛威爾4打數沒安打，G2面對猛威爾也是3打數沒安打，尚未從他手中敲出安打，加上守備考量，先將陳子豪換下。兄弟打線為王威晨第一棒、張志豪第二棒、周思齊第三棒、許基宏第四棒、江坤宇第五棒、詹子賢第六棒、岳東華第七棒、陳家駒第八棒、岳政華第九棒。

丘昌榮表示打線微調也是有多重考量，「近期打總冠軍賽的狀況，好一點的往前移，也有考量到守備，志豪有腳程、經驗也很豐富，擔任第二棒在戰術運用上也比較好。」

(中時 )