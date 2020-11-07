旅居西班牙17年、曾多次摘下國際獎項首獎的華梵大學美術與文創學系助理教授楊侖，獨特優異的創作風格在國際展演上已有高能見度，將於11月8日起在高雄新思惟人文空間舉辦《書化大千》楊侖個展，並於下午3時的開幕茶會現場表演獨特的「禪境書法」與「行動繪畫」，歡迎民眾到場參觀。

1977年出生的楊侖教授是華梵大學美術系第一屆校友，早年勤學水墨、書畫功底扎實，自2002年留學旅居西班牙，17年深耕西方畫理，開拓國際視野，2007年榮獲傑出校友獎，2018年以理論與創作博士身分學成歸國，返回華梵美術與文創學系任教，其作品除多次贏得國際獎項首獎之外，更獲日本、西班牙、臺灣等美術館、市政府、各大基金會及收藏家典藏與肯定，是相當傑出的新銳藝術家。

長年接受國外的文化陶染，楊侖的繪畫藝術融合東西文化的混血質素，在跨文化與跨領域的藝術創作上自然發酵，於當代書寫藝術中展現極高的技術涵量，風華正茂，文采奪目，難能可貴，此次受新思惟人文空間之邀，首次於高雄揭幕《書化大千》個展，展出15件代表作，內斂的筆觸與深厚的媒材運用，簡潔具震撼力。

華梵大學美術與文創學系助理教授楊侖將於11月8日起在高雄新思惟人文空間舉辦《書化大千》楊侖個展。（華梵大學提供）

策展人阿卜極表示，外型纖細的楊侖與大氣流動形式的書寫創作形成對比，在形、神其間隱涵卻又蓋藏不住與生俱來的英氣，勃然於畫作中氣勢逼人，尤其自筆刷吐納氣動的似顯忽隱軌痕中，映照出生活實踐的過程。

阿卜極稱讚楊侖畫作中的「意象風景」，傳遞出能知覺洞悉的生命活力，跨越所有既定的模式，跳脫傳統框架，是感性流暢的延伸，藉由純度色域與豪放筆觸交織而出的空間脈動，引領觀者進入她的精神世界，結合淵遠文化底蘊，同時與國際藝術歷史進行對話與互動，在現世代體現原作生命的質與量。

「書化大千」楊侖個展自11月8日起至明（110）年1月3日止， 12月5日下午2時並舉行座談會，歡迎民眾現場聆聽藝術家楊侖分享作品中具代表性的線性與圓圈等強烈符號，一起感受她運用低限色彩以及具震撼視覺對比的感染力。

楊侖作品「隱現」。（華梵大學提供）

(中時 )