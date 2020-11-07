美國總統大選開票還在進行，民主黨候選人拜登暫時領先；前總統陳水扁今天在臉書提到拜登訪2001年訪台拜會他，拜登說，「台灣的前途，我堅決主張要由台灣人民來決定」。

陳水扁在臉書指出，2001年8月6日，時任美國聯邦參議院外交委會主席的拜登，率領包括民主、共和兩黨的聯邦參議員訪華團到總統府晉見他。

陳水扁說，2001年拜登對他強調，他們此行帶來的是美國國會對台灣堅定的支持以及美國在「台灣關係法」下應有的立場。

扁說，2000年3月8日，拜登在他當選總統當天，在參議院以「台灣和平民主革命」為題發表賀詞，對於當時擔任台北市長的他，即有決心改善與中國的關係。

他說，且拜登也認為，阿扁在解決兩岸問題所採取的立場非常真誠，對總統以耐心理性、以和平方式尋求兩岸關係的改善，也給予極高的評價。」對於台灣的前途，拜登堅決主張要由台灣人民來決定。

扁強調，不只是拜登擔任聯邦參議員36年以來第一次訪問台灣，也是台美斷交第二度由美國參議院外委會主席率團來訪。

(中時 )