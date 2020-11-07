今天來到立冬，這個節氣將從11/7持續到11/21，在這段時間裡十二生肖的運勢會出現什麼變化？沒想到有半數以上生肖的桃花運都滿好的喔！

▍生肖鼠

肖鼠寶寶無論遇到什麼不如意的事，一定都要永遠保持希望，傷心難過時，不是說不要面對他，而是知道發生後，去接受並且轉化他。工作上，會有人扯後腿，不過貴人運也強勁，所謂天助自助者，初念是善的話，就勇往直前吧。感情上，要小心被人欺騙，自己要多注意，多相信自己的直覺。

▍生肖牛

肖牛寶寶近期運勢走強，能量極好，只要仔細思考然後去執行的話，通常都會成功，要好好把握這段日子。可多去親近大自然，爬山看海，會讓自己的能量更平衡。工作上，最近要注意一下細節部分，所謂魔鬼就藏在細節裡，不得不多加用心。近期想轉職的朋友，可以開始丟履歷，會有不錯的機運。感情上，要小心成為別人的第三者。桃花運是不錯的。

▍生肖虎

肖虎寶寶最近依舊還是非常有衝勁，對自己感興趣的事物是熱情滿滿。繼續維持這樣的節奏，但是也是要記得適當的休息，別累壞了身體，得不償失。近期的偏財運也是極好，可以試試手氣。工作上，可能你都一直默默付出，不求功勞，可是往往被看見的偏偏都不是你。偶爾也是可以發發聲，讓大家驚為天人。感情上，會有不期而遇的機緣，就看你自己囉。

▍生肖兔

肖兔寶寶不要過於壓抑自己，你真的可以放心，一切都會很好的。本身心地善良的你，其實抱持的信念是善的話，真的不用擔心你所說所行的會傷害別人。你只要放膽去做，不要給自己設限，一切真的都會變好的！工作上，覺得有點提不起勁，可以試著多與朋友或同事聊聊，抒發一下。感情上，出現追求者，可以先從朋友交流開始。

▍生肖龍

肖龍寶寶其實是很有耐心的人，也很有愛心並且敏感。可能是因為這樣，所以對於別人的言行舉止較容易感覺受傷害。其實你是很棒的，不要去理會他人的負面情緒，那是與你無關的。你不要把他攬在自己的身上，每個人都有自己的課題，你無須替他人承擔。工作上，顯出你的領導力，你說的話大家都會聽。所以這時候更是要小心自己的言行舉止，因為你的影響力很大。桃花部分則是很豐盛，可好好把握。

▍生肖蛇

肖蛇寶寶一直覺得自己委曲求全，其實每個人都是自由的，你要把你的那份力量找回來，不要再讓人予取予求。每天一睜開眼，就告訴自己是有價值的，是值得被愛的。你會找回你的勇氣。工作上，會有意外的機遇出現，可能有人挖角，或是被升職。最近很適合處理數字相關的工作內容。感情上，會有舊的人出現的跡象，可能前任也可能是先前暗戀過的人。

▍生肖馬

肖馬寶寶近期要懂得低調，有時候一不小心的太大的動作或是太個人式的言論，就會被人說是高傲，這部分要注意一下。然後你的控制欲有點旺盛，要了解一切都是人算不如天算，不如就隨他去吧。工作上，會有被交付重任的跡象，你是有能力的。對自己有信心，不過也要記得調適壓力。感情上，桃花朵朵開，可多與朋友聚餐，因而有機會認識了朋友的朋友。

▍生肖羊

肖羊寶寶要懂得區別哪些是別人要你做的，哪些是你自己想做的。當然，我們是要聽從自己的內心去做，如此一來你才會不悔此生，因為自己做的決定自己承擔，無怨無悔。工作上，會常出外奔波，多注意交通安全，不要心不在焉。也會有新的事物進來。本身靈感在最近也很豐富。感情上，自己比較想跟自己相處，但是若是遇到了那個人，你也就敞開心吧。

▍生肖猴

肖猴寶寶最近心神較不寧，一下想這樣，一下想那樣，然後真的這樣的時候，又定不下來。可試著多冥想，或是把注意力放在眉心或者心輪的部分，讓自己心靜下來。心靜後，其實煩惱也豁然開朗了。工作上，打算創業者，可以開始試著去做，你有很多貴人。想轉換跑道者，你若可以接受轉換後的生活的話，那就放膽去做吧。感情上，會有快樂桃花。

▍生肖雞

肖雞寶寶求好心切，有點完美主義者了。你真的要相信自己，你是可以的，但是不是用這種方式呈現。一切都要平衡，過於的極端，那種能量是一灘死水的。唯有在平衡點上才可讓你的能量自然流動。工作上，意外的被客人稱讚，讓自己都不太敢相信，你其實是很有能力的，很有價值的。全世界可以都不相信你，但是你一定要相信自己。感情上，心想事成。

▍生肖狗

肖狗寶寶最近心情愉快，也出現很多的聚會，可以說是玩得非常開心。讓自己開心沒有不好，若是因為自己感到空虛，而用這種方式填補的話，只能說是治標不治本，可多試著傾聽自己內心到底要的是什麼。工作上，出現一些繁瑣的事情需要去處理，有點耐心去完成吧。偏財運也不錯，有投資的人運氣不錯。感情上，有同事近期好像對你不錯唷。

▍生肖豬

肖豬寶寶近期的心情有比較開朗一點，多與朋友聯繫，或是去接觸大自然，讓自己的能量平衡一點。要冬天了，要多注意自己的心情唷。可試著寫日記、冥想或者是畫畫都不錯。工作上，順風順水，同事上司都稱讚，繼續努力。感情上，桃花是有，但是也要你肯出門。可能也會有人想介紹人給你認識，就大方點，當交朋友囉。有伴者感情甜蜜。

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(中時新聞網)