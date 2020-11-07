衛福部長陳時中今出席厚生基金會「第30屆醫療奉獻獎」頒獎典禮前受訪時表示，對於各界對台灣的支持，非常感謝外交部的努力，今年各國民間團體、國會議員支持的人比較多，強度也比較強。（林周義攝）

世界醫學協會（WMA）本月4日二度致函世界衛生組織秘書長譚德塞，支持讓台灣參與世界衛生大會（WHA）。衛福部長陳時中表示，今年各國民間團體、國會議員支持台灣的人比較多，強度也較高，相信過幾天這個力道會越來越強。衛福部也會和外交部合辦論壇，盼加深台灣能見度。

世界醫師會（WMA）日前致函譚德塞，強調新冠肺炎需要全球共同合作，若持續將台灣排除在世界衛生體系之外，只會帶來反效果，呼世界衛生大會（WHA）應對台灣敞開大門。

陳時中今出席厚生基金會「第30屆醫療奉獻獎」頒獎典禮前受訪時表示，對於各界對台灣的支持，非常感謝外交部的努力，今年各國民間團體、國會議員支持的人比較多，強度也比較強，昨天也看到我們的友邦，帛琉的衛生部長也出來講話，感謝台灣這段時間的協助和合作，相信過幾天，這樣的力道（國際支持的力道）會越來越強。

此外，衛福部也會和外交合辦論壇，希望加深自己的能見度。對於論壇是否會選在WHA期間舉辦，陳時中表示，對於大會期間的動作怎麼才最適合，外交部會和理念相近的友邦討論看看。

另一方面，台北市副市長黃珊珊近期指，政府一邊說萊豬很安全，又不讓台灣豬使用萊克多巴胺，嚴重自我矛盾。陳時中對此表示，對於萊劑的安全性，2012年已經定下1微克的ADI，我們也根據ADI來訂定標準。豬肉風險不比牛肉高，但食用的習慣不一樣，所以必須在不同的食物裡面，根據國人飲食習慣來訂定殘留容許量。

陳時中進一步表示，每樣東西都有法律層次，就安全性和必要性來訂定，萊劑在豬肉的肌肉上，0.01ppm就是安全的。至於交易行為和經濟行為，那是合約的行為，不宜用法律來訂定。

(中時 )