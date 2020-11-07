公視招牌節目「主題之夜」，原主持人蔡詩萍因討論「新疆再教育營」的政治立場不對而被撤換，公視官網已顯示，主持人已換為資深駐美記者范琪斐。(翻攝公視/李侑珊台北傳真)

前立委陳學聖踢爆，公視招牌節目「主題之夜」，傳出原主持人蔡詩萍1月邀學者討論「新疆再教育營」，討論角度被認為有替中共進行「大內宣」的意味，節目不僅被破天荒下架，主持人也改由資深駐美記者范琪斐擔任，該集節目於6日晚間重新播放，並邀民運份子吾爾開希等人與談，明顯是高層要測試新主持班底的忠誠度。

民進黨政府多次公然以政治之手干預新聞自由，在本次中天新聞換照案之前，公視新聞網臉書粉絲專頁9月19日報導〈中官媒紀錄片：續宣揚新疆人民改善貧窮〉影片內容，卻因小編註腳政治不正確，為綠營學者及立委認為是替「新疆集中營」洗白，甚至被貼上「中共大外宣」的標籤。

類似事件再度重演，公視招牌節目「主題之夜」主持人原為資深媒體人蔡詩萍，同樣因為討論「新疆再教育營」的角度，不符合民進黨口徑，主持人位置被撤換，改由范琪斐接任。

陳學聖在臉書提到，蔡詩萍被替換的原因，即在於1月的「主題之夜」節目播放與昨(6)日同樣的「新疆再教育營」，與談來賓中研院副研究員吳啟訥的發言，被認為有為「中共大內宣」的意味，節目不僅破天荒被下架，也埋下蔡詩萍走人的導火線。

陳學聖踢爆，他所得到內線消息指出，公視高層早就想要蔡詩萍走人，主要在於認為覺得蔡詩萍處理議題的觀點，「不是上面想要的，太沒有立場，因此忍耐了4年，這次總算逮著機會，清場成功，換了自己人上場。」

陳學聖說，他與蔡詩萍相熟，端看蔡詩萍的背景，其父是外省來台軍人，蔡詩萍又待過《聯合晚報》，應該是藍的，但是其母是桃園客家人，舅舅是許信良，也在《自立晚報》任職過，還被韓粉追殺過，從這點看，更應該是綠的。「就是要有這種不同血統的人，才真正不會有特定的顏色，這才會是公視要的公正超然」。

「只是公視最後仍擋不住顏色正確的壓力，真的可惜了！」陳學聖指出，現在他唯一能作的，就是目前受國民黨推派，負責審查公視新任董監事人選，「我想為了讓公視維持創台的獨立精神，我一定要好好審。因為如果連蔡詩萍都會被公視消失，不知公視還有什麼超然客觀好說！」

除了公視與中天案，近期還發生教育廣播電台播放「法國國際廣播電台」（RFI）新聞節目，被質疑不時傳遞「揚中貶台」、「親中批美」內容，接近中共主旋律，教育部勒令停播。

論及民進黨諸多干預媒體事由，陳學聖形容是「非我族類，全部都殺」，如單就以公視情況來說，公廣頻道是否能超然，現在已存在非常大的質疑，民進黨不斷對媒體伸手，顯示新聞自由已被箝制。

(旺報 )