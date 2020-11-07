大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）肯定今年的新季後賽制度，擴充參賽隊伍到16席，明年也想繼續使用全聯盟DH（指定打擊）制度。球團老闆同樣喜歡季後賽為他們帶來的收視，目前傳出資方願以「全聯盟DH」向球員工會交換「擴充季後賽」，曼佛雷德的兩個願望有機會一次滿足。

美媒ESPN報導，球員工會想要全聯盟DH，數據顯示這可以保護國聯投手（以及客場作戰的美聯投手），降低他們上場打擊、跑壘而受傷的機率，並且一些守備退化的強打者也還有機會受到雇用。然而在資方看來，國聯球隊必須多花一筆全職DH的薪資。

球員工會不喜歡擴充的季後賽，雖然球員很渴望打季後賽爭冠，但是站在工會的角度，季後賽沒有薪資，多打只是增加受傷風險。綜合前述狀況，資方才打算以開放全聯盟DH做為擴充季後賽的談判籌碼。

若把眼光放遠，擴充季後賽未必對球員不利，業界的超級經紀人波拉斯（Scott Boras）早就呼籲大聯盟開放更多席位給季後賽。這樣爭冠機會變多，才有更多球隊願意花錢補強，球員將因此受益，球迷也有更多精彩比賽可看。

(中時新聞網)