勇敢媽媽！陽光基金會中區中心今日頒發「勇於突破獎」，鼓勵璇璇為母則強的精神。（陽光基金會提供／盧金足台中傳真）

準媽媽璇璇因一場意外造成全身20％二度至三度燒傷，傷口遍及四肢，搶救過程她燒傷嚴重疤痕攣縮，無法行走、連穿衣服都做不到，經陽光基金會協助復健，半年後璇璇手腳恢復行動能力，平安產下健康兒子，開心實現親手擁抱兒子的願望。

陽光基金會中區中心服務中彰投苗4縣市，每年服務逾150名燒燙傷者，傷友接受服務時間平均為3年7個月，這段漫長的身心重建之路，從前端生理復健、心理支持到傷友回歸社區生活與工作，陽光基金會一路相伴。

陽光基金會7日舉辦復健表揚，獲獎的十名傷友，包括3歲幼兒到70歲長者，勇抗傷痛與疤痕的過程，讓表揚典禮充滿淚水與歡笑。

台中市府社會局長彭懷真、中山附醫燒傷中心主任陳俊嘉、陽光基金會副董事長陳永隆與副執行長林瑞嬌到場支持，鼓勵復健中的傷友們不要放棄，再展璀燦人生。

陽光基金會中區中心主任劉淑翎指出，陽光提供完整的生心理重建服務，陪伴傷友重拾勇氣與自信、回歸社會重新綻放光芒，來復健的傷友中，令人感動的是新手媽媽璇璇，慘遭火吻後，身上疤痕一碰就痛，擔心寶寶是否會有後遺症。

璇璇懷著擔憂的心情，加上疤痕刺痛與搔癢，身心煎熬一度婉拒受助，陽光基金會社工在她住院時與璇璇媽媽聯繫，出院後續至其家中關懷，終打動她「為孩子堅強」的心，到陽光基金會受台中市政府委辦的「中部地區燒燙傷重建中心」復健。

每日返家後勤奮按摩疤痕、練習走路，即使疤痕因復健而產生新傷口，她仍從未因此放棄復健，為因應孕期的身形變化與抑制疤痕增生，陽光基金會提供專業壓力衣治療服務，適時修改壓力衣以控制疤痕，確保腹中胎兒不受壓力影響。

劉淑翎表示，終於歷經半年復健，璇璇手腳漸恢復行動能力，平安產下健康的兒子，開心實現親手擁抱、哺育孩子的心願，璇璇勇敢復健突破逆境的精神，獲陽光基金會頒贈「勇於突破獎」。

璇璇獲獎時淚中有笑的說，感謝陽光和治療師，還有傷友們的真誠鼓勵，讓她知道自己不是一個人，未來希望以自身經驗鼓勵燒傷朋友不要氣餒、勇敢堅強外，也想加入陽光基金會志工行列，向民眾宣導燒傷預防，希望大家能保護自己也守護家人安全。

(中時 )