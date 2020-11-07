新北市中和區公所2日至22日舉辦2020年中和土地公文化祭系列活動，「中和福德寫生暨著色比賽」7日登場，上午10時在南山烘爐地立體停車場吸引逾400名繪畫好手齊聚南山烘爐地一同參與，其中還有不少親子一起參加，畫出心中的土地公。

中和區公所表示，土地公文化祭系列活動包含全國繪畫比賽、全國攝影比賽、中和福德寫生暨著色比賽、漫遊中和福德宮、土地公故事展暨導覽、三獻禮祭典及11月22日於中和公園主場活動。

中和區長賴俊達表示，寫生活動感謝南山福德宮及新北市私立復興高級商工職業學校共同辦理，在後疫情時代，除了落實防疫新生活運動外，也鼓勵民眾走出戶外動健康，期望藉活動，讓更多年輕學子發揮創意，畫出並發現中和區獨有的福德正神之美。

「中和福德寫生暨著色比賽」7日登場，上午10時在南山烘爐地立體停車場吸引逾400名繪畫好手齊聚南山烘爐地一同參與。（中和區公所提供）

另外，今年土地公文化祭系列活動精彩可期，活動特別設計土地公文創紀念品，包含土地公造型悠遊卡1000份、土地公帆布後背包、土地公旅行收納包等超值好禮，歡迎大朋友小朋友11月22日攜手至中和公園參加。

中和區公所進一步指出，「中和福德寫生暨著色比賽」分為三種組別：幼兒組至國小三年級組、國小四年級至國中三年級組、高中職組，採網路報名及現場報名共計400名，參加者即可獲得精美利百代12色鉛筆禮品。

創作以中和區土地公相關元素為題材，以實地寫生創作，發揮想像力與創意，獲選得獎作品第一名可得3000元7-11禮券、文具禮盒及獎狀共計3名，第二名共計6名，第三名共計9名，佳作共計9名，獎項豐富。

「中和福德寫生暨著色比賽」7日登場，上午10時在南山烘爐地立體停車場吸引逾400名繪畫好手齊聚南山烘爐地一同參與。（中和區公所提供）

(中時 )