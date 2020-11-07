國際獅子會300─G1區2020年度趣味運動會，7日上午在竹南運動公園舉行，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、苗栗縣議長鍾東錦等人參加。（獅子會提供／謝明俊苗栗傳真）

國際獅子會300─G1區2020年度總監劉德芳，為促進竹苗全體獅友及苗栗縣民家庭親子關係，並增進縣民對獅子會的認識，特別在7日上午在竹南運動公園籃球場，舉辦苗栗縣2020獅子盃全民趣味運動大會，約有近千人參加，苗栗縣長徐耀昌以競賽委員會主席身分到場，祝賀大家運動強身，親子同歡。

竹南運動公園經苗栗縣政府水利處向中央爭取經費進行全面整修增建設施，月前正式完工啟用，提供縣民全新的運動場地使用，尤其是新建完成的風雨球場，面積相當大，足夠千人聚會活動，讓竹南頭份及周邊鄉鎮縣民多一個活動場所。

因此獅子會主辦單位，特別將今年度的趣味運動會，移至至竹南運動公園舉行，除了不怕日曬雨淋外，更有舒適及整齊的場地。總監劉德芳希望300-G1區全體獅友及寶眷為社會及地方所付出的同時，也記得多關心自己及身邊的家人，期許藉由此次的運動會可以讓全體獅友寶眷及縣民同樂，達到健身與聯誼的目的。

本次運動會由苗栗縣政府及300─G1區趣味運動競賽委員會主席徐耀昌聯合主辦，徐耀昌在開幕致詞時表示，期許這次全體運動員，在祥和的氣氛中進行，遵守大會的一切規章，並服從裁判的判決。

這次運動會，除了有六項競賽活動外，並在場宣導舉手做環保，由獅友本身做起廚餘及垃圾分類為運動會開始，增進民眾環保知識，並邀請G1區獅友及苗栗縣民熱情參與，增進獅友與地方的情誼，並提昇運動風氣、促進健康又活力的表現。

(中時 )