專騙心靈寂寞熟女、熟男的愛情詐騙層出不窮，竹北分局三民派出所近日攔阻兩起愛情詐騙案，2名年齡40出頭的熟女，準備匯款時銀行發現有異，警方到場協助查證匯款帳號均為警示帳戶，2人才恍然大悟沒有上當失財。

竹北所警員江宏基和張立文，日前接獲中國信託臨櫃通報民眾疑似遭詐騙，2員到場了解陳姓熟女在網路交友平台認識香港鄭姓男子，交往一個月並未見過面。

鄭男自稱在香港匯豐銀行總公司上班，因客戶借貸關係而拍賣房子，希望以陳女名義購買拍賣屋，請陳女匯款10萬5千元。警方現場協助調查鄭男提供的帳戶，均顯示為警示帳戶，陳女得知後表示不匯款，並立即封鎖對方。

另一起也是中國信託通報，員警江宏基與黃丞唯至現場了解，許女是聽從交往三年的香港莫姓男友指示，匯款3萬元至指定帳戶做投資，員警經警政系統查證後，莫男提供的外幣商帳戶均為警示帳戶，婆心勸阻許女才不匯款。

警方呼籲民眾，若在網路交友，未確認對方真實身分前，千萬不要透露個資、存款、財產，更不要將私密照片傳給對方，只要以投資、繳稅金、保證金等理由要求匯款，必定是詐騙伎倆，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。

(中時 )