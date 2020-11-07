百年老店大同公司經營權易主，新任董事長林文淵、掌握大同多數董事席次的三圓建設董事長王光祥一致認為，土地資產開發只租不賣；房仲業認為，改建商辦、高級住宅出租可行性較高。

林文淵、王光祥日前在記者會公開宣布，大同土地資產開發是重要的營運方向之一，但要學習國泰集團只租不賣模式，而芙蓉大樓因屋齡超過50年，符合政府的獎勵優惠開發條件，將是首先考慮的開發標的。

戴德梁行研究顧問部協理薛惠珍表示，芙蓉大樓位於仁愛路，是典型的理想住宅區，若是土地開發後，新大樓只租不賣，可能必須選擇商辦出租，或出租給飯店業者，但商辦在信義區已成群聚效應，若在仁愛路出租商辦恐怕還不如建豪宅出售。

薛惠珍解釋，芙蓉大樓所在的仁愛路，從復興南路到新生南路區塊來看，市場屬於高級住宅區，包括帝寶等豪宅，擁有良好的居住氛圍，並非最佳的商辦區位。

她認為，若芙蓉大樓改建後，出租給飯店業者，除了考量飯店業目前面臨的2019冠狀病毒疾病（COVID -19）疫情壓力外，即便疫情結束，觀光人潮何時有效回流也有待觀察。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，台北市黃金地段已無芙蓉大樓那麼大土地可供開發，如果大同直接出售無異殺雞取卵，所以大同新經營團隊宣示只開發出租，但不出售的策略是可以理解的。

徐佳馨認為，台北市商辦愈蓋愈多，未來可能面臨去化壓力，因此芙蓉大樓改建新大樓出租，可參考新光信義傑仕堡經營模式，以高級住宅出租為主，搭配部分商辦、店面出租，既有穩定的收益，又不會有太高的管理成本。

她指出，若以商辦出租每坪應有新台幣4000元以上行情，豪宅出租每坪也有2500元至3500元的實力，只要投資報酬率高於2%，都有可觀的現金流入。

王光祥日前曾點名位於帝寶附近的芙蓉大樓是50年以上老建物，符合政府優惠補助開發條件，可優先開發；但地主除了大同之外，還有林尚志家族的成員持有，開發恐怕不易。不過林文淵認為，相信只要是對大家都有利的情況下，應該可以順利開發。（編輯：張均懋）1091107

(中央社)